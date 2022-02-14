14 февраля 2022

Пермскую спортсменку назвали «позершей». Скрин

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Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, окр, олимпийский комитет россии
Спортсменка ответила, что согласна с критикой в ее адрес Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Саночницу из Перми Екатерину Катникову, представляющую сборную Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине, отругали за фото в социальных сетях. Спортсменку назвали «позершей». Об этом она рассказала в социальных сетях.

«Меня отругали за эту фотографию, с аргументацией, что я позерша. Трудно не согласиться», — написала Катникова в своем Instagram.

Спортсменка отметила, что она так выглядит благодаря официальному экипировщику олимпийской команды России. По словам Катниковой, производитель шьет эстетически правильную экипировку.

Катникова неудачно дебютировала на Олимпиаде. Во время первого заезда саночница перевернулась незадолго до финиша. Другая российская саночница из Пермского края Татьяна Иванова завоевала бронзовую награду на Олимпиаде.

Катникову отругали за фотографию в социальных сетях

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Саночницу из Перми Екатерину Катникову, представляющую сборную Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине, отругали за фото в социальных сетях. Спортсменку назвали «позершей». Об этом она рассказала в социальных сетях. «Меня отругали за эту фотографию, с аргументацией, что я позерша. Трудно не согласиться», — написала Катникова в своем Instagram. Спортсменка отметила, что она так выглядит благодаря официальному экипировщику олимпийской команды России. По словам Катниковой, производитель шьет эстетически правильную экипировку. Катникова неудачно дебютировала на Олимпиаде. Во время первого заезда саночница перевернулась незадолго до финиша. Другая российская саночница из Пермского края Татьяна Иванова завоевала бронзовую награду на Олимпиаде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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