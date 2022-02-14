Спортсменка ответила, что согласна с критикой в ее адрес Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Саночницу из Перми Екатерину Катникову, представляющую сборную Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине, отругали за фото в социальных сетях. Спортсменку назвали «позершей». Об этом она рассказала в социальных сетях.

«Меня отругали за эту фотографию, с аргументацией, что я позерша. Трудно не согласиться», — написала Катникова в своем Instagram.

Спортсменка отметила, что она так выглядит благодаря официальному экипировщику олимпийской команды России. По словам Катниковой, производитель шьет эстетически правильную экипировку.

Катникова неудачно дебютировала на Олимпиаде. Во время первого заезда саночница перевернулась незадолго до финиша. Другая российская саночница из Пермского края Татьяна Иванова завоевала бронзовую награду на Олимпиаде.

Катникову отругали за фотографию в социальных сетях Скрин: Личная страница Екатерины Катниковой в Instagram