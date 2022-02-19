Российские фигуристы забрали последние медали Олимпиады

Россияне взяли две медали в произвольной программе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Фигуристы Олимпийского комитета России получили бронзовую и серебряную медали на Олимпиаде в Пекине. Соревнования в спортивных парах стали последними в этой дисципине на Играх. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Победителями стали Суй Вэньцзин и Хан Цунь из Китая, получившие 239,88 балла. Евгения Тарасова и Владимир Морозов получили серебро с 239,25 баллами. Александр Галлямов (из Пермского края) и Анастасия Мишина взяли бронзовую медаль в произвольной программе парного катания, у них 237,71 баллов.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Ранее россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золото и серебро на Олимпийских играх. Фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место. После выступления Трусовой зал встал и начал аплодировать, сообщает «Утро.ру».