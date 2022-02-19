Российские фигуристы забрали последние медали Олимпиады

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, коньки, фигурное катание
Россияне взяли две медали в произвольной программе Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Фигуристы Олимпийского комитета России получили бронзовую и серебряную медали на Олимпиаде в Пекине. Соревнования в спортивных парах стали последними в этой дисципине на Играх. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Победителями стали Суй Вэньцзин и Хан Цунь из Китая, получившие 239,88 балла. Евгения Тарасова и Владимир Морозов получили серебро с 239,25 баллами. Александр Галлямов (из Пермского края) и Анастасия Мишина взяли бронзовую медаль в произвольной программе парного катания, у них 237,71 баллов.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Ранее россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золото и серебро на Олимпийских играх. Фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место. После выступления Трусовой зал встал и начал аплодировать, сообщает «Утро.ру».

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Фигуристы Олимпийского комитета России получили бронзовую и серебряную медали на Олимпиаде в Пекине. Соревнования в спортивных парах стали последними в этой дисципине на Играх. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Победителями стали Суй Вэньцзин и Хан Цунь из Китая, получившие 239,88 балла. Евгения Тарасова и Владимир Морозов получили серебро с 239,25 баллами. Александр Галлямов (из Пермского края) и Анастасия Мишина взяли бронзовую медаль в произвольной программе парного катания, у них 237,71 баллов. Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Ранее россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золото и серебро на Олимпийских играх. Фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место. После выступления Трусовой зал встал и начал аплодировать, сообщает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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