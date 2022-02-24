24 февраля 2022

Пермская прокуратура нашла клопов в лагере для беженцев

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Летний лагерь
В лагерь, куда провезут беженцев, этой зимой детей искусали клопы (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Украины

В Пермском крае прокуратура в ходе проверки установила, что в детском лагере «Сказка» этой зимой ребят искусали клопы. Именно этот центр власти определили для размещения беженцев с Донбасса, которых ожидают в крае 26 февраля.

«В период зимних каникул 2022 года несовершеннолетние, отдыхающие в указанном оздоровительном центре, были искусаны насекомыми. Проверочные мероприятия подтвердили данные факты. Вскрыты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщается на сайте прокуратуры края. В помещениях лагеря обнаружены насекомые, следы их жизнедеятельности. Кроме того, имели место недостатки при оказании детям медицинской помощи.

Директору лагеря прокурор внес представление, медика привлекли к дисциплинарному взысканию, сам оздоровительный центр оштрафовали на 30 тысяч рублей. Ранее вице-премьер правительства Пермского края Александр Борисов сообщил, что для размещения беженцев с территории ДНР и ЛНР в регионе задействуют три детских лагеря. Среди них был и центр «Сказка», в котором планируют разместить 130 человек.

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В Пермском крае прокуратура в ходе проверки установила, что в детском лагере «Сказка» этой зимой ребят искусали клопы. Именно этот центр власти определили для размещения беженцев с Донбасса, которых ожидают в крае 26 февраля. «В период зимних каникул 2022 года несовершеннолетние, отдыхающие в указанном оздоровительном центре, были искусаны насекомыми. Проверочные мероприятия подтвердили данные факты. Вскрыты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщается на сайте прокуратуры края. В помещениях лагеря обнаружены насекомые, следы их жизнедеятельности. Кроме того, имели место недостатки при оказании детям медицинской помощи. Директору лагеря прокурор внес представление, медика привлекли к дисциплинарному взысканию, сам оздоровительный центр оштрафовали на 30 тысяч рублей. Ранее вице-премьер правительства Пермского края Александр Борисов сообщил, что для размещения беженцев с территории ДНР и ЛНР в регионе задействуют три детских лагеря. Среди них был и центр «Сказка», в котором планируют разместить 130 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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