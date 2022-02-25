Президент России Владимир Путин обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом не позволять бандеровцам и националистам «использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита». Такое заявление прозвучало на заседании Совбеза, трансляцию которого вел youtube-канал «Россия 24».
Основной темой заседания стала спецоперация на Украине. Путин заявил, что российские солдаты успешно выполняют задачу «по защите нашего народа и нашего Отечества», и призвал украинцев брать власть в свои руки. «Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться», — заявил он. Трансляция совещания ведется на youtube-канале «Россия24».
Путин также отметил, что нацисты на Украине «действуют как террористы во всем мире»: прикрываются людьми, «чтобы потом обвинить Россию в жертвах среди мирного населения». «По сути, это происходит по совету иностранных консультантов», — подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом не позволять бандеровцам и националистам «использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита». Такое заявление прозвучало на заседании Совбеза, трансляцию которого вел youtube-канал «Россия 24». Основной темой заседания стала спецоперация на Украине. Путин заявил, что российские солдаты успешно выполняют задачу «по защите нашего народа и нашего Отечества», и призвал украинцев брать власть в свои руки. «Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться», — заявил он. Трансляция совещания ведется на youtube-канале «Россия24». Путин также отметил, что нацисты на Украине «действуют как террористы во всем мире»: прикрываются людьми, «чтобы потом обвинить Россию в жертвах среди мирного населения». «По сути, это происходит по совету иностранных консультантов», — подчеркнул он. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — демилитаризация и денацификация Украины. 25 февраля Минобороны России заявило о блокировке столицы Украины Киева с западного направления. Также блокирован Чернигов.