Путин призвал украинцев брать власть в свои руки. «Нам с вами легче договориться»

25 февраля 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Путин проводит совещание с членами Совбеза РФ по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Президент России Владимир Путин обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом не позволять бандеровцам и националистам «использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита». Такое заявление прозвучало на заседании Совбеза, трансляцию которого вел youtube-канал «Россия 24». Основной темой заседания стала спецоперация на Украине. Путин заявил, что российские солдаты успешно выполняют задачу «по защите нашего народа и нашего Отечества», и призвал украинцев брать власть в свои руки. «Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться», — заявил он. Трансляция совещания ведется на youtube-канале «Россия24». Путин также отметил, что нацисты на Украине «действуют как террористы во всем мире»: прикрываются людьми, «чтобы потом обвинить Россию в жертвах среди мирного населения». «По сути, это происходит по совету иностранных консультантов», — подчеркнул он. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — демилитаризация и денацификация Украины. 25 февраля Минобороны России заявило о блокировке столицы Украины Киева с западного направления. Также блокирован Чернигов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом не позволять бандеровцам и националистам «использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита». Такое заявление прозвучало на заседании Совбеза, трансляцию которого вел youtube-канал «Россия 24». Основной темой заседания стала спецоперация на Украине. Путин заявил, что российские солдаты успешно выполняют задачу «по защите нашего народа и нашего Отечества», и призвал украинцев брать власть в свои руки. «Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться», — заявил он. Трансляция совещания ведется на youtube-канале «Россия24». Путин также отметил, что нацисты на Украине «действуют как террористы во всем мире»: прикрываются людьми, «чтобы потом обвинить Россию в жертвах среди мирного населения». «По сути, это происходит по совету иностранных консультантов», — подчеркнул он. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — демилитаризация и денацификация Украины. 25 февраля Минобороны России заявило о блокировке столицы Украины Киева с западного направления. Также блокирован Чернигов.