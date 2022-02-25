Кремль: Киев не выходит на связь с Россией

25 февраля 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Россия предложила Украине провести переговоры, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Россия сообщила Украине о готовности провести переговоры о нейтральном статусе страны в Минске, однако власти Украины перестали выходить на связь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать нейтральный статус Украины. Это было важное условие разрешения кризиса, о котором говорил [президент России Владимир] Путин. Президент согласился организовать эти переговоры. Мы передали украинцам готовность организовать такие переговоры в Минске. После небольшой паузы в Украине заявили, что пересматривают идею с Минском и заявили, что хотят ехать Варшаву. После этого они ушли со связи. Эта пауза продолжается долго», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Представитель президента отметил, что пауза со стороны украинской власти сопровождается развертыванием систем залпового огня в крупных городах. «Нацисты осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве. Считаем эту ситуацию чрезвычайной», — отметил Песков. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он подчеркнул, что главная цель России — это демилитаризация и денацификация Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной после того, как украинские военные сложат оружие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия сообщила Украине о готовности провести переговоры о нейтральном статусе страны в Минске, однако власти Украины перестали выходить на связь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать нейтральный статус Украины. Это было важное условие разрешения кризиса, о котором говорил [президент России Владимир] Путин. Президент согласился организовать эти переговоры. Мы передали украинцам готовность организовать такие переговоры в Минске. После небольшой паузы в Украине заявили, что пересматривают идею с Минском и заявили, что хотят ехать Варшаву. После этого они ушли со связи. Эта пауза продолжается долго», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Представитель президента отметил, что пауза со стороны украинской власти сопровождается развертыванием систем залпового огня в крупных городах. «Нацисты осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве. Считаем эту ситуацию чрезвычайной», — отметил Песков. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он подчеркнул, что главная цель России — это демилитаризация и денацификация Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной после того, как украинские военные сложат оружие.