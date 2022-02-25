УрФУ перевел студентов с Донбасса на дистант

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Уральский федеральный университет. Екатеринбург, урфу, вид на урфу, здание урфу
60 студентов УрФУ из Донецка и области учатся дистанционно Фото:

Уральский федеральный университет (УрФУ) перевел студентов из ДНР на дистанционное обучение. Об этом пресс-служба заявила в telegram-аккаунте ВУЗа.

«Донбасские студенты переведены на дистант. 60 наших студентов из Донецка и области учатся сейчас дистанционно», — говорится в сообщении. Уточняется, что среди них 29 магистрантов института экономики и управления и 31 студент института радиоэлектроники и ИТ.

Ранее УрФУ предпринял меры поддержки студентам, застрявшим в Казахстане из-за массовых беспорядков и закрытия аэропортов. До прекращения волнений университет вывел на дистант студентов, у которых отсутствовала возможность приехать в Екатеринбург.

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Уральский федеральный университет (УрФУ) перевел студентов из ДНР на дистанционное обучение. Об этом пресс-служба заявила в telegram-аккаунте ВУЗа. «Донбасские студенты переведены на дистант. 60 наших студентов из Донецка и области учатся сейчас дистанционно», — говорится в сообщении. Уточняется, что среди них 29 магистрантов института экономики и управления и 31 студент института радиоэлектроники и ИТ. Ранее УрФУ предпринял меры поддержки студентам, застрявшим в Казахстане из-за массовых беспорядков и закрытия аэропортов. До прекращения волнений университет вывел на дистант студентов, у которых отсутствовала возможность приехать в Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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