УрФУ перевел студентов с Донбасса на дистант

60 студентов УрФУ из Донецка и области учатся дистанционно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Уральский федеральный университет (УрФУ) перевел студентов из ДНР на дистанционное обучение. Об этом пресс-служба заявила в telegram-аккаунте ВУЗа.

«Донбасские студенты переведены на дистант. 60 наших студентов из Донецка и области учатся сейчас дистанционно», — говорится в сообщении. Уточняется, что среди них 29 магистрантов института экономики и управления и 31 студент института радиоэлектроники и ИТ.

Ранее УрФУ предпринял меры поддержки студентам, застрявшим в Казахстане из-за массовых беспорядков и закрытия аэропортов. До прекращения волнений университет вывел на дистант студентов, у которых отсутствовала возможность приехать в Екатеринбург.