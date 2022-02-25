ТАСС: Лондон предпримет жесткие санкции против Путина и Лаврова

25 февраля 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

В ближайшем будущем Великобритания введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое стало распространять канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам телефонного разговора с НАТО. «Премьер-министр призвал лидеров [НАТО] предпринять немедленные действия против [использования в России платежной системы] SWIFT», — сообщил Джонсон, передает ТАСС. Он утверждает, что Британия в скором времени введет «санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к санкционному пакету, которые Великобритания объявила накануне». Кроме того, премьер-министр уверен, что о нормализации отношений между Россией и Великобританией не может идти речи в связи с ситуацией на Украине. Об этом сказано в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10. Ранее президент России заявил о своем решении провести военную операцию на Украине. По его словам, прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Министр обороны Франции сообщил, что Европа и США не будут помогать Украине. Еврокомиссия пригрозила Москве новыми санкциями.