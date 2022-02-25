25 февраля 2022

ТАСС: Лондон предпримет жесткие санкции против Путина и Лаврова

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Клипарт depositphotos.com, джонсон борис
Британия введет новые санкции против России из-за ситуации на Украине Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В ближайшем будущем Великобритания введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое стало распространять канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам телефонного разговора с НАТО.

«Премьер-министр призвал лидеров [НАТО] предпринять немедленные действия против [использования в России платежной системы] SWIFT», — сообщил Джонсон, передает ТАСС. Он утверждает, что Британия в скором времени введет «санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к санкционному пакету, которые Великобритания объявила накануне».

Кроме того, премьер-министр уверен, что о нормализации отношений между Россией и Великобританией не может идти речи в связи с ситуацией на Украине. Об этом сказано в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Ранее президент России заявил о своем решении провести военную операцию на Украине. По его словам, прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Министр обороны Франции сообщил, что Европа и США не будут помогать Украине. Еврокомиссия пригрозила Москве новыми санкциями.

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В ближайшем будущем Великобритания введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое стало распространять канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам телефонного разговора с НАТО. «Премьер-министр призвал лидеров [НАТО] предпринять немедленные действия против [использования в России платежной системы] SWIFT», — сообщил Джонсон, передает ТАСС. Он утверждает, что Британия в скором времени введет «санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к санкционному пакету, которые Великобритания объявила накануне». Кроме того, премьер-министр уверен, что о нормализации отношений между Россией и Великобританией не может идти речи в связи с ситуацией на Украине. Об этом сказано в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10. Ранее президент России заявил о своем решении провести военную операцию на Украине. По его словам, прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Министр обороны Франции сообщил, что Европа и США не будут помогать Украине. Еврокомиссия пригрозила Москве новыми санкциями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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