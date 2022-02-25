РИА «Новости»: Минобороны РФ опровергло взлом своего сайта. «Не вызывает ничего кроме усмешки»

26 февраля 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

Вброс о хакерской атаке на сайт Минобороны РФ до смеха примитивен, заявили в министерстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство обороны России опровергло информацию о взломе своего сайта хакерской группировкой Anonymous. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. «Распространяемая в соцсетях диванными борцами за перемогу Украины информация о якобы взломе хакерской группировкой Anonymous сайта Минобороны России и „похищении“ персональных данных сотрудников военного ведомства — примитивный до смеха фейк», — передает заявление Минобороны РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что персональные данные сотрудников МО РФ и военнослужащих не хранятся на серверах сайта, так как это запрещают законы России. «Не вызывает ничего кроме усмешки и похищенный список данных „сотрудников“, среди которых имеется, например, „ИП Масленкова Наталья Ивановна“. К сведению украинских фейко (де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают индивидуальных предпринимателей», — отмечается в сообщении МО РФ. Все технические и программные средства интернет-портала Минобороны РФ функционируют в штатном режиме, резюмировали в министерстве. Ранее сообщалось, что хакеры Anonymous объявили России «кибервойну», передает телеканал 360. Генеральный директор АО «Крымтехнологии» Александр Узбек заявил, что массированные DDoS-атаки не сказались на работе IT-инфраструктуры органов власти Крыма, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство обороны России опровергло информацию о взломе своего сайта хакерской группировкой Anonymous. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. «Распространяемая в соцсетях диванными борцами за перемогу Украины информация о якобы взломе хакерской группировкой Anonymous сайта Минобороны России и „похищении“ персональных данных сотрудников военного ведомства — примитивный до смеха фейк», — передает заявление Минобороны РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что персональные данные сотрудников МО РФ и военнослужащих не хранятся на серверах сайта, так как это запрещают законы России. «Не вызывает ничего кроме усмешки и похищенный список данных „сотрудников“, среди которых имеется, например, „ИП Масленкова Наталья Ивановна“. К сведению украинских фейко (де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают индивидуальных предпринимателей», — отмечается в сообщении МО РФ. Все технические и программные средства интернет-портала Минобороны РФ функционируют в штатном режиме, резюмировали в министерстве. Ранее сообщалось, что хакеры Anonymous объявили России «кибервойну», передает телеканал 360. Генеральный директор АО «Крымтехнологии» Александр Узбек заявил, что массированные DDoS-атаки не сказались на работе IT-инфраструктуры органов власти Крыма, пишет RT.