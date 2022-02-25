25 февраля 2022

РИА «Новости»: Минобороны РФ опровергло взлом своего сайта. «Не вызывает ничего кроме усмешки»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакеры. Взлом компьютера. Курган, взлом, хакеры, монитор, it-технологиии, компьютерная клавиатура, взлом компьютера, персональные данные
Вброс о хакерской атаке на сайт Минобороны РФ до смеха примитивен, заявили в министерстве Фото:

Министерство обороны России опровергло информацию о взломе своего сайта хакерской группировкой Anonymous. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Распространяемая в соцсетях диванными борцами за перемогу Украины информация о якобы взломе хакерской группировкой Anonymous сайта Минобороны России и „похищении“ персональных данных сотрудников военного ведомства — примитивный до смеха фейк», — передает заявление Минобороны РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что персональные данные сотрудников МО РФ и военнослужащих не хранятся на серверах сайта, так как это запрещают законы России.

«Не вызывает ничего кроме усмешки и похищенный список данных „сотрудников“, среди которых имеется, например, „ИП Масленкова Наталья Ивановна“. К сведению украинских фейко (де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают индивидуальных предпринимателей», — отмечается в сообщении МО РФ. Все технические и программные средства интернет-портала Минобороны РФ функционируют в штатном режиме, резюмировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что хакеры Anonymous объявили России «кибервойну», передает телеканал 360. Генеральный директор АО «Крымтехнологии» Александр Узбек заявил, что массированные DDoS-атаки не сказались на работе IT-инфраструктуры органов власти Крыма, пишет RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство обороны России опровергло информацию о взломе своего сайта хакерской группировкой Anonymous. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. «Распространяемая в соцсетях диванными борцами за перемогу Украины информация о якобы взломе хакерской группировкой Anonymous сайта Минобороны России и „похищении“ персональных данных сотрудников военного ведомства — примитивный до смеха фейк», — передает заявление Минобороны РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что персональные данные сотрудников МО РФ и военнослужащих не хранятся на серверах сайта, так как это запрещают законы России. «Не вызывает ничего кроме усмешки и похищенный список данных „сотрудников“, среди которых имеется, например, „ИП Масленкова Наталья Ивановна“. К сведению украинских фейко (де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают индивидуальных предпринимателей», — отмечается в сообщении МО РФ. Все технические и программные средства интернет-портала Минобороны РФ функционируют в штатном режиме, резюмировали в министерстве. Ранее сообщалось, что хакеры Anonymous объявили России «кибервойну», передает телеканал 360. Генеральный директор АО «Крымтехнологии» Александр Узбек заявил, что массированные DDoS-атаки не сказались на работе IT-инфраструктуры органов власти Крыма, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...