Министерство обороны России опровергло информацию о взломе своего сайта хакерской группировкой Anonymous. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
«Распространяемая в соцсетях диванными борцами за перемогу Украины информация о якобы взломе хакерской группировкой Anonymous сайта Минобороны России и „похищении“ персональных данных сотрудников военного ведомства — примитивный до смеха фейк», — передает заявление Минобороны РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что персональные данные сотрудников МО РФ и военнослужащих не хранятся на серверах сайта, так как это запрещают законы России.
«Не вызывает ничего кроме усмешки и похищенный список данных „сотрудников“, среди которых имеется, например, „ИП Масленкова Наталья Ивановна“. К сведению украинских фейко (де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают индивидуальных предпринимателей», — отмечается в сообщении МО РФ. Все технические и программные средства интернет-портала Минобороны РФ функционируют в штатном режиме, резюмировали в министерстве.
Ранее сообщалось, что хакеры Anonymous объявили России «кибервойну», передает телеканал 360. Генеральный директор АО «Крымтехнологии» Александр Узбек заявил, что массированные DDoS-атаки не сказались на работе IT-инфраструктуры органов власти Крыма, пишет RT.
Министерство обороны России опровергло информацию о взломе своего сайта хакерской группировкой Anonymous. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. «Распространяемая в соцсетях диванными борцами за перемогу Украины информация о якобы взломе хакерской группировкой Anonymous сайта Минобороны России и „похищении“ персональных данных сотрудников военного ведомства — примитивный до смеха фейк», — передает заявление Минобороны РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что персональные данные сотрудников МО РФ и военнослужащих не хранятся на серверах сайта, так как это запрещают законы России. «Не вызывает ничего кроме усмешки и похищенный список данных „сотрудников“, среди которых имеется, например, „ИП Масленкова Наталья Ивановна“. К сведению украинских фейко (де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают индивидуальных предпринимателей», — отмечается в сообщении МО РФ. Все технические и программные средства интернет-портала Минобороны РФ функционируют в штатном режиме, резюмировали в министерстве. Ранее сообщалось, что хакеры Anonymous объявили России «кибервойну», передает телеканал 360. Генеральный директор АО «Крымтехнологии» Александр Узбек заявил, что массированные DDoS-атаки не сказались на работе IT-инфраструктуры органов власти Крыма, пишет RT.