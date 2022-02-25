ТАСС: президент Болгарии предсказал исход войны на Украине

26 февраля 2022 в 02:16 Размер текста - 17 +

По мнению Румена Радева, Россия одержит победу в войне с Украиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Россия «наиболее вероятно» выиграет в результате военной операции на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова президента Болгарии Румена Радева, выступившего на саммите «Бухарестской девятки». «Сегодня вечером мы обсудили многие аспекты этого кризиса. Но мы должны иметь в виду, что, наиболее вероятно, это очевидно, Российская Федерация выиграет эту войну», — высказал предположение Румен Радев на брифинге по итогам встречи лидеров стран «Бухарестской девятки», пишет ТАСС. Он считает, что европейская архитектура безопасности развалилась. По его словам, члены «Бухарестской девятки» (в ее состав входят: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) должны глубоко проанализировать причины коллапса этой системы. Он подчеркнул, что в ближайшее время на Б-9 лежит ответственность за принятие долгосрочных мер по решению проблемы. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции. В обращении к россиянам Путин заявил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины Владимир Зеленский в тот же день разорвал все дипломатические отношения с Россией. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия «наиболее вероятно» выиграет в результате военной операции на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова президента Болгарии Румена Радева, выступившего на саммите «Бухарестской девятки». «Сегодня вечером мы обсудили многие аспекты этого кризиса. Но мы должны иметь в виду, что, наиболее вероятно, это очевидно, Российская Федерация выиграет эту войну», — высказал предположение Румен Радев на брифинге по итогам встречи лидеров стран «Бухарестской девятки», пишет ТАСС. Он считает, что европейская архитектура безопасности развалилась. По его словам, члены «Бухарестской девятки» (в ее состав входят: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) должны глубоко проанализировать причины коллапса этой системы. Он подчеркнул, что в ближайшее время на Б-9 лежит ответственность за принятие долгосрочных мер по решению проблемы. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции. В обращении к россиянам Путин заявил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины Владимир Зеленский в тот же день разорвал все дипломатические отношения с Россией.