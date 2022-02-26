Российские войска заняли крупный порт на Азовском море

Российские войска заняли Мелитополь (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Российские войска заняли город-порт Мелитополь. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделениями российских ВС установлен полный контроль над городом Мелитополь», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, подразделения ЛНР заняли поселки Гречишкино и Бахмутовка. Части ДНР развивают наступление на Новомайское.

По данным ведомства, также за сутки было уничтожено семь украинских самолетов, семь вертолетов, девять беспилотников. На земле ВСУ потеряли 87 единиц бронетехники, 28 РСЗО и 118 автомобилей.