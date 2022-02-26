Российские войска заняли крупный порт на Азовском море

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Учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, Чебаркуль, армия, танки, военный полигон, военные учения
Российские войска заняли Мелитополь (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Российские войска заняли город-порт Мелитополь. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделениями российских ВС установлен полный контроль над городом Мелитополь», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, подразделения ЛНР заняли поселки Гречишкино и Бахмутовка. Части ДНР развивают наступление на Новомайское.

По данным ведомства, также за сутки было уничтожено семь украинских самолетов, семь вертолетов, девять беспилотников. На земле ВСУ потеряли 87 единиц бронетехники, 28 РСЗО и 118 автомобилей.

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Российские войска заняли город-порт Мелитополь. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Подразделениями российских ВС установлен полный контроль над городом Мелитополь», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, подразделения ЛНР заняли поселки Гречишкино и Бахмутовка. Части ДНР развивают наступление на Новомайское. По данным ведомства, также за сутки было уничтожено семь украинских самолетов, семь вертолетов, девять беспилотников. На земле ВСУ потеряли 87 единиц бронетехники, 28 РСЗО и 118 автомобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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