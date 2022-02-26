Баскова внесли в черный список Латвии из-за Украины

Народный артист России, певец Николай Басков внесен в черный список Латвии за поддержку российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.
«На основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики», — написал Ринкевичс.
Басков ранее на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Певец считает, что это станет «концом геноцида» и предотвратит «нападение на Россию».
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Он выступил с экстренным обращением к россиянам. Как заявил российский лидер, оккупация республики не планируется. Цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.
Народный артист России, певец Николай Басков внесен в черный список Латвии за поддержку российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter. «На основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики», — написал Ринкевичс. Басков ранее на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Певец считает, что это станет «концом геноцида» и предотвратит «нападение на Россию». Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Он выступил с экстренным обращением к россиянам. Как заявил российский лидер, оккупация республики не планируется. Цель операции — демилитаризация и денацификация Украины. Публикация от Николаи? Басков (@nikolaibaskov)