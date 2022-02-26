Баскова внесли в черный список Латвии из-за Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День металлурга – 2018. Магнитогорск, басков николай
Баскова признали нежелательным лицом в Латвии Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Народный артист России, певец Николай Басков внесен в черный список Латвии за поддержку российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

«На основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики», — написал Ринкевичс.

Басков ранее на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Певец считает, что это станет «концом геноцида» и предотвратит «нападение на Россию».

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Он выступил с экстренным обращением к россиянам. Как заявил российский лидер, оккупация республики не планируется. Цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Народный артист России, певец Николай Басков внесен в черный список Латвии за поддержку российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter. «На основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики», — написал Ринкевичс. Басков ранее на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Певец считает, что это станет «концом геноцида» и предотвратит «нападение на Россию». Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Он выступил с экстренным обращением к россиянам. Как заявил российский лидер, оккупация республики не планируется. Цель операции — демилитаризация и денацификация Украины. Публикация от Николаи? Басков (@nikolaibaskov)
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...