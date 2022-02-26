Володин: Зеленский скрылся из Киева

26 февраля 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Президента Украины Владимира Зеленского нет в Киеве, он находится во Львове. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем telegram-канале. «Его [Зеленского] не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания», — утверждает Володин. По его словам, информацию о местонахождении украинского президента он получил от депутатов Верховной Рады, которые хотели встретиться с Зеленским в Киеве, а их позвали во Львов. По его словам, все видеоролики, которые Владимир Зеленский выкладывает в соцсетях, «записаны заранее». Сам Зеленский, по информации Володина, находится под охраной неонацистов. Накануне Зеленский опроверг слухи о своем отъезде из Киева. Он опубликовал видео из правительственного квартала столицы Украины. Впоследствии он заявил, что не собирается сдаваться. В Кремле сообщили, что после просьбы о переговорах Зеленский перестал выходить на связь. Это случилось после того, как президент России Владимир Путин заявил о готовности отправить делегацию РФ для переговоров с представителями украинской власти в Минск.