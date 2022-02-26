Зеленский отказался сдаваться

26 февраля 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается сдаваться. Об этом он сообщил в очередном обращение в своем официальном telegram-канале, передает РИА «Новости». «В сети появилось много фейковой информации, якобы я призываю складывать оружие нашу армию, и идет эвакуация. Значит так, я здесь, никакое оружие мы не сложим», — сказал Зеленский на видео. Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация страны не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Позже Зеленский обратился к российскому лидеру с предложением провести переговоры. В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной, пишет RT. Однако украинские войска должны сложить оружие. США предложили Зеленскому помощь в эвакуации из Киева.