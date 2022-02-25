РИАН: Путин готов отправить делегацию на переговоры с Украиной

25 февраля 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Глава России готов направить делегацию в Минск Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Президент России Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости» . В делегацию от России войдут представители Минобороны, Министерства иностранных дел и администрации Кремля, сообщил Песков. По его словам, российская стороны готова обсудить вопрос о нейтральном статусе Украины. «[Президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. Целью операции России на Украине, как изначально говорил президент России Владимир Путин, является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — подчеркнул Песков. Ранее правительство Украины заявило, что готово к переговорам с Россией о нейтральном статусе. Однако страна должна получить и гарантии безопасности, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Утром 24 февраля на Украине началась военная операция. Как заявил президент России Владимир Путин, оккупация республики не планируется. Цель операции — демилитаризация и денацификация Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости». В делегацию от России войдут представители Минобороны, Министерства иностранных дел и администрации Кремля, сообщил Песков. По его словам, российская стороны готова обсудить вопрос о нейтральном статусе Украины. «[Президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. Целью операции России на Украине, как изначально говорил президент России Владимир Путин, является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — подчеркнул Песков. Ранее правительство Украины заявило, что готово к переговорам с Россией о нейтральном статусе. Однако страна должна получить и гарантии безопасности, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Утром 24 февраля на Украине началась военная операция. Как заявил президент России Владимир Путин, оккупация республики не планируется. Цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.