ТАСС: Зеленский остался в Киеве

25 февраля 2022 в 22:55 Размер текста - 17 +

Зеленский опроверг слухи о своем отъезде из Киева Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о своем отъезде из Киева. Политик опубликовал видео, на котором он стоит в правительственном квартале столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на telegram-канал Зеленского. «Всем добрый вечер. Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наши военные тут. Граждане общества тут. Все мы тут. Защищаем нашу независимость, наше государство. И так будет и дальше», — передает слова Зеленского в видео ТАСС. Сообщается, что президент Украины вместе с чиновниками стоит в правительственном квартале Киева. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он подчеркнул, что главная цель России — это демилитаризация и денацификация Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной после того, как украинские военные сложат оружие. Кремль сообщил о готовности провести переговоры о нейтральном статусе страны в Минске, однако власти Украины перестали выходить на связь. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о своем отъезде из Киева. Политик опубликовал видео, на котором он стоит в правительственном квартале столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на telegram-канал Зеленского. «Всем добрый вечер. Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наши военные тут. Граждане общества тут. Все мы тут. Защищаем нашу независимость, наше государство. И так будет и дальше», — передает слова Зеленского в видео ТАСС. Сообщается, что президент Украины вместе с чиновниками стоит в правительственном квартале Киева. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он подчеркнул, что главная цель России — это демилитаризация и денацификация Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной после того, как украинские военные сложат оружие. Кремль сообщил о готовности провести переговоры о нейтральном статусе страны в Минске, однако власти Украины перестали выходить на связь.