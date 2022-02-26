Стриминг-платформы перестали платить авторам из России

Российские пользователи стриминг-платформ Twitch и OnlyFans сообщили, что платформы перестали выводить деньги на счета в российских банках. Это касается тех банков, которые попали под санкции Запада. «Twitch прекратил выплаты на русские банки. Стримеры не смогут получить выплаты по русским счетам», — передает портал DTF слова одного из стримеров. Модели OnlyFans также сообщили о проблемах с выплатами. Они также сообщили, что сервис стал снимать верификацию с аккаунтов и ограничивать учетные записи. Ранее США и страны Европейского союза ввели против России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки РФ. Президент США Джо Байден также заявил, что новые санкции коснутся космической программы России. В Евросоюзе обсуждают введение третьего пакета санкций в отношении РФ.