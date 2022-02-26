Стриминг-платформы перестали платить авторам из России

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Стримеры из РФ не могут получить выплаты на российские счета Фото:

Российские пользователи стриминг-платформ Twitch и OnlyFans сообщили, что платформы перестали выводить деньги на счета в российских банках. Это касается тех банков, которые попали под санкции Запада.

«Twitch прекратил выплаты на русские банки. Стримеры не смогут получить выплаты по русским счетам», — передает портал DTF слова одного из стримеров.

Модели OnlyFans также сообщили о проблемах с выплатами. Они также сообщили, что сервис стал снимать верификацию с аккаунтов и ограничивать учетные записи.

Ранее США и страны Европейского союза ввели против России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки РФ. Президент США Джо Байден также заявил, что новые санкции коснутся космической программы России. В Евросоюзе обсуждают введение третьего пакета санкций в отношении РФ.

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Российские пользователи стриминг-платформ Twitch и OnlyFans сообщили, что платформы перестали выводить деньги на счета в российских банках. Это касается тех банков, которые попали под санкции Запада. «Twitch прекратил выплаты на русские банки. Стримеры не смогут получить выплаты по русским счетам», — передает портал DTF слова одного из стримеров. Модели OnlyFans также сообщили о проблемах с выплатами. Они также сообщили, что сервис стал снимать верификацию с аккаунтов и ограничивать учетные записи. Ранее США и страны Европейского союза ввели против России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки РФ. Президент США Джо Байден также заявил, что новые санкции коснутся космической программы России. В Евросоюзе обсуждают введение третьего пакета санкций в отношении РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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