Стриминг-платформы перестали платить авторам из России

26 февраля 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Стримеры из РФ не могут получить выплаты на российские счета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские пользователи стриминг-платформ Twitch и OnlyFans сообщили, что платформы перестали выводить деньги на счета в российских банках. Это касается тех банков, которые попали под санкции Запада. «Twitch прекратил выплаты на русские банки. Стримеры не смогут получить выплаты по русским счетам», — передает портал DTF слова одного из стримеров. Модели OnlyFans также сообщили о проблемах с выплатами. Они также сообщили, что сервис стал снимать верификацию с аккаунтов и ограничивать учетные записи. Ранее США и страны Европейского союза ввели против России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки РФ. Президент США Джо Байден также заявил, что новые санкции коснутся космической программы России. В Евросоюзе обсуждают введение третьего пакета санкций в отношении РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские пользователи стриминг-платформ Twitch и OnlyFans сообщили, что платформы перестали выводить деньги на счета в российских банках. Это касается тех банков, которые попали под санкции Запада. «Twitch прекратил выплаты на русские банки. Стримеры не смогут получить выплаты по русским счетам», — передает портал DTF слова одного из стримеров. Модели OnlyFans также сообщили о проблемах с выплатами. Они также сообщили, что сервис стал снимать верификацию с аккаунтов и ограничивать учетные записи. Ранее США и страны Европейского союза ввели против России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки РФ. Президент США Джо Байден также заявил, что новые санкции коснутся космической программы России. В Евросоюзе обсуждают введение третьего пакета санкций в отношении РФ.