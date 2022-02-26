Россию хотят отстранить от Паралимпиады

26 февраля 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Зимняя Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта в Пекине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Эстония, Латвия, Литва и Польша требуют отстранить Россию и Белоруссию от участия в Паралимпиаде в Пекине. Совместное заявление паралимпийских комитетов этих стран было направлено в Международный Паралимпийский комитет, сообщают «Известия». Заявление появилось в связи с «глубокой обеспокоенностью агрессией России против Украины и ее народа». «Россия и Белоруссия нарушили принципы гуманности и олимпийское перемирие. Россия угрожает не только Украине, но и всему демократическому миру», — говорится в заявлении, которое приводят «Известия». Санкции хотят установить «на неопределенный срок». Паралимпиада-2022 пройдет с 4 по 13 марта в Пекине. На состязаниях будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее. Также сегодня стало известно, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии решила запретить российским спортсменам выступать в международных соревнованиях на территории страны, сообщает РИА «Новости». С 3 по 6 марта в Драммене и Холменколлене пройдут этапы Кубка мира по лыжным гонкам, двоеборью и прыжкам с трамплина, а 17—20 марта — этап Кубка мира по биатлону. А двукратный обладатель Кубка Стэнли, бывший чешский вратарь Доминик Гашек призвал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) разорвать контракты с российскими хоккеистами. Ранее Россию отстранили от участия в «Евровидении». Такое решение Европейский вещательный союз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Эстония, Латвия, Литва и Польша требуют отстранить Россию и Белоруссию от участия в Паралимпиаде в Пекине. Совместное заявление паралимпийских комитетов этих стран было направлено в Международный Паралимпийский комитет, сообщают «Известия». Заявление появилось в связи с «глубокой обеспокоенностью агрессией России против Украины и ее народа». «Россия и Белоруссия нарушили принципы гуманности и олимпийское перемирие. Россия угрожает не только Украине, но и всему демократическому миру», — говорится в заявлении, которое приводят «Известия». Санкции хотят установить «на неопределенный срок». Паралимпиада-2022 пройдет с 4 по 13 марта в Пекине. На состязаниях будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее. Также сегодня стало известно, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии решила запретить российским спортсменам выступать в международных соревнованиях на территории страны, сообщает РИА «Новости». С 3 по 6 марта в Драммене и Холменколлене пройдут этапы Кубка мира по лыжным гонкам, двоеборью и прыжкам с трамплина, а 17—20 марта — этап Кубка мира по биатлону. А двукратный обладатель Кубка Стэнли, бывший чешский вратарь Доминик Гашек призвал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) разорвать контракты с российскими хоккеистами. Ранее Россию отстранили от участия в «Евровидении». Такое решение Европейский вещательный союз.