26 февраля 2022

Депутат Госдумы: военных пенсионеров ждут доплаты в марте

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Кошель и аварийка, кошелек, финансы, пенсия, деньги, наличные
С 1 марта военным пенсионерам проиндексируют выплаты на 8,6% Фото:
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Пенсионная реформа в России

Индексация выплат военным пенсионерам на 8,6% также коснется платежей, которые были осуществлены за январь и февраль 2022 года. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мы помним, что к 1 января инфляция составила 8,4%. Поэтому, по поручению президента, уже с 1 января будут увеличены выплаты, то есть люди их получат и за январь, и за февраль уже увеличенные с учетом 8,6% прироста», — сказала Светлана Бессараб.

Парламентарий напомнила, что это внеочередная индексация выплат для военных пенсионеров, поскольку в прошлый раз у этой категории граждан пенсии повышались в октябре прошлого года. «С 1 октября уже была индексирована пенсия на 4%, но несмотря на это, добавили 8,6%. То есть, всего за прошедший период пенсия поднялась более чем на 12% с опережением инфляции», — уточнила собеседница агентства.

Ранее правительство России ранее внесло в Госдуму РФ закон об индексации пенсий военным. Закон был принят в трех чтениях 16 февраля. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил решить вопрос с индексацией пенсий военным как можно быстрее.

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Индексация выплат военным пенсионерам на 8,6% также коснется платежей, которые были осуществлены за январь и февраль 2022 года. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Мы помним, что к 1 января инфляция составила 8,4%. Поэтому, по поручению президента, уже с 1 января будут увеличены выплаты, то есть люди их получат и за январь, и за февраль уже увеличенные с учетом 8,6% прироста», — сказала Светлана Бессараб. Парламентарий напомнила, что это внеочередная индексация выплат для военных пенсионеров, поскольку в прошлый раз у этой категории граждан пенсии повышались в октябре прошлого года. «С 1 октября уже была индексирована пенсия на 4%, но несмотря на это, добавили 8,6%. То есть, всего за прошедший период пенсия поднялась более чем на 12% с опережением инфляции», — уточнила собеседница агентства. Ранее правительство России ранее внесло в Госдуму РФ закон об индексации пенсий военным. Закон был принят в трех чтениях 16 февраля. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил решить вопрос с индексацией пенсий военным как можно быстрее.
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