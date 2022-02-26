Депутат Госдумы: военных пенсионеров ждут доплаты в марте

27 февраля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

С 1 марта военным пенсионерам проиндексируют выплаты на 8,6% Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Индексация выплат военным пенсионерам на 8,6% также коснется платежей, которые были осуществлены за январь и февраль 2022 года. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Мы помним, что к 1 января инфляция составила 8,4%. Поэтому, по поручению президента, уже с 1 января будут увеличены выплаты, то есть люди их получат и за январь, и за февраль уже увеличенные с учетом 8,6% прироста», — сказала Светлана Бессараб. Парламентарий напомнила, что это внеочередная индексация выплат для военных пенсионеров, поскольку в прошлый раз у этой категории граждан пенсии повышались в октябре прошлого года. «С 1 октября уже была индексирована пенсия на 4%, но несмотря на это, добавили 8,6%. То есть, всего за прошедший период пенсия поднялась более чем на 12% с опережением инфляции», — уточнила собеседница агентства. Ранее правительство России ранее внесло в Госдуму РФ закон об индексации пенсий военным. Закон был принят в трех чтениях 16 февраля. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил решить вопрос с индексацией пенсий военным как можно быстрее. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Индексация выплат военным пенсионерам на 8,6% также коснется платежей, которые были осуществлены за январь и февраль 2022 года. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Мы помним, что к 1 января инфляция составила 8,4%. Поэтому, по поручению президента, уже с 1 января будут увеличены выплаты, то есть люди их получат и за январь, и за февраль уже увеличенные с учетом 8,6% прироста», — сказала Светлана Бессараб. Парламентарий напомнила, что это внеочередная индексация выплат для военных пенсионеров, поскольку в прошлый раз у этой категории граждан пенсии повышались в октябре прошлого года. «С 1 октября уже была индексирована пенсия на 4%, но несмотря на это, добавили 8,6%. То есть, всего за прошедший период пенсия поднялась более чем на 12% с опережением инфляции», — уточнила собеседница агентства. Ранее правительство России ранее внесло в Госдуму РФ закон об индексации пенсий военным. Закон был принят в трех чтениях 16 февраля. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил решить вопрос с индексацией пенсий военным как можно быстрее.