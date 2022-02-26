Минобороны: националисты используют тактику террористов в Сирии

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
Украинские националисты используют «бандер-мобили», сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Украинские националисты используют «бандер-мобили» оснащенные минометами, аналогичную тактику применяли террористы в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Националистические батальоны применяют „бандер-автомобили“, которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами. Такая тактика применяется международными террористами в Сирии», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

В ведомстве отметили, что украинские националисты размещают ракетные комплексы в крупных городах страны. «Это делается намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов», — подчеркнули в Минобороны. В ведомстве также сообщили, что силы ЛНР продвинулись на 46 км, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово, а силы ДНР овладели Старогнатовкой, Октябрьской и Павлополем. В Минобороны подчеркнули, что в Киеве бесконтрольно раздают огнестрельное оружие жителям, что может привести к несчастным случаям.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и жилые дом. В Кремле сообщили, что власти Украины отказались от ведения переговоров. Российские военные без сопротивления вошли в Мелитополь, заблокировали Киев и Чернигов.

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Украинские националисты используют «бандер-мобили» оснащенные минометами, аналогичную тактику применяли террористы в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ. «Националистические батальоны применяют „бандер-автомобили“, которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами. Такая тактика применяется международными террористами в Сирии», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. В ведомстве отметили, что украинские националисты размещают ракетные комплексы в крупных городах страны. «Это делается намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов», — подчеркнули в Минобороны. В ведомстве также сообщили, что силы ЛНР продвинулись на 46 км, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово, а силы ДНР овладели Старогнатовкой, Октябрьской и Павлополем. В Минобороны подчеркнули, что в Киеве бесконтрольно раздают огнестрельное оружие жителям, что может привести к несчастным случаям. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и жилые дом. В Кремле сообщили, что власти Украины отказались от ведения переговоров. Российские военные без сопротивления вошли в Мелитополь, заблокировали Киев и Чернигов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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