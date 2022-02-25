Армия РФ блокировала Киев, Зеленский подписал указ о мобилизации. Что известно к этому часу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танки
Россия продолжает военную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Российская армия заблокировала Киев и Чернигов, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации. URA.RU приводит главные события военной операции РФ на Украине к вечеру 25 февраля.

  • В Министерстве обороны РФ сообщили, что армия России блокировала Киев и Чернигов. Войска ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи, а подразделения ЛНР зашли на 12 километров на Северодонецком направлении;
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на территории страны. По информации РИА «Новости», в Киеве добровольцам выдали более 10 тысяч автоматов;
  • В Минобороны РФ сообщили, что за время военной операции более 150 военнослужащих Украины сложили оружие;
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Украина обстреляла дома россиян на границе. Всего было повреждено семь домов, жертв среди людей нет;
  • Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в Минобороны сообщил, что российская разведка получила особое задание. Силовикам якобы поручили не допустить бегства с территории Украины бывшего председателя Верховной Рады Александра Турчинова;
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной после того, как украинские военные сложат оружие. Министр отметил, что украинские солдаты будут отпущены домой;
  • Владимир Зеленский выступил с новым видео обращением, в котором призвал президента России Владимира Путина пойти на переговоры. В Кремле заявили, что Путин обратил внимание на обращение украинского коллеги;
  • Президент США Джо Байден выступил с обращением, в котором заявил, что Америка полностью разрывает отношения с Россией и вводит новые санкции;
  • Евросоюз ввел новый пакет санкций против банковской системы РФ. Санкции также затронут экономический сектор.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская армия заблокировала Киев и Чернигов, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации. URA.RU приводит главные события военной операции РФ на Украине к вечеру 25 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...