Россия продолжает военную операцию на Украине
новость из сюжетаВоенная операция РФ на Украине
Российская армия заблокировала Киев и Чернигов, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации. URA.RU приводит главные события военной операции РФ на Украине к вечеру 25 февраля.
- В Министерстве обороны РФ сообщили, что армия России блокировала Киев и Чернигов. Войска ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи, а подразделения ЛНР зашли на 12 километров на Северодонецком направлении;
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на территории страны. По информации РИА «Новости», в Киеве добровольцам выдали более 10 тысяч автоматов;
- В Минобороны РФ сообщили, что за время военной операции более 150 военнослужащих Украины сложили оружие;
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Украина обстреляла дома россиян на границе. Всего было повреждено семь домов, жертв среди людей нет;
- Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в Минобороны сообщил, что российская разведка получила особое задание. Силовикам якобы поручили не допустить бегства с территории Украины бывшего председателя Верховной Рады Александра Турчинова;
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной после того, как украинские военные сложат оружие. Министр отметил, что украинские солдаты будут отпущены домой;
- Владимир Зеленский выступил с новым видео обращением, в котором призвал президента России Владимира Путина пойти на переговоры. В Кремле заявили, что Путин обратил внимание на обращение украинского коллеги;
- Президент США Джо Байден выступил с обращением, в котором заявил, что Америка полностью разрывает отношения с Россией и вводит новые санкции;
- Евросоюз ввел новый пакет санкций против банковской системы РФ. Санкции также затронут экономический сектор.
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