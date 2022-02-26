Иммунолог предупредила о воздействии коронавируса на аллергиков

27 февраля 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Люди с аллергией рискуют получить обострение из-за вирусных инфекций Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При попадании в организм коронавирус, как и любая другая инфекция, способен привести к обострению аллергических заболеваний даже после длительной ремиссии. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина. «Если человек переболел коронавирусом, как и при любых хронических заболеваниях, может быть обострение ранее имевших место аллергических заболеваний. Это я наблюдаю у своих пациентов. Скажем, длительная ремиссия, 15 лет не было обострения аллергических заболеваний, переболел коронавирусом, иногда это и после гриппа бывает, и обострение идет. Мы просто повторяем курс радикального лечения и все», — сказала Надежда Логина. По ее словам, подобный эффект возможен и при других вирусных заболеваниях. «Любая вирусная инфекция влияет на иммунитет. На этом фоне могут обостриться старые хронические любые процессы, в том числе и аллергия», — подчеркнула она. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU отметила, что при COVID-19 у человека с хроническими патологиями выше риск осложнений. «Может быть риск определенных осложнений у человека с хронической патологией, аллергических реакции может быть больше, но не более того. И это пока никак не доказано», — уточнила собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При попадании в организм коронавирус, как и любая другая инфекция, способен привести к обострению аллергических заболеваний даже после длительной ремиссии. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина. «Если человек переболел коронавирусом, как и при любых хронических заболеваниях, может быть обострение ранее имевших место аллергических заболеваний. Это я наблюдаю у своих пациентов. Скажем, длительная ремиссия, 15 лет не было обострения аллергических заболеваний, переболел коронавирусом, иногда это и после гриппа бывает, и обострение идет. Мы просто повторяем курс радикального лечения и все», — сказала Надежда Логина. По ее словам, подобный эффект возможен и при других вирусных заболеваниях. «Любая вирусная инфекция влияет на иммунитет. На этом фоне могут обостриться старые хронические любые процессы, в том числе и аллергия», — подчеркнула она. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU отметила, что при COVID-19 у человека с хроническими патологиями выше риск осложнений. «Может быть риск определенных осложнений у человека с хронической патологией, аллергических реакции может быть больше, но не более того. И это пока никак не доказано», — уточнила собеседница агентства.