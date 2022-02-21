Путин: США отказали РФ во вступлении в НАТО

22 февраля 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Путин выразил желание вступления РФ в НАТО в 2000 году Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент России Владимир Путин спрашивал США о возможности вступления в НАТО, Соединенные Штаты дали понять, что не желают этого. Об этом Путин заявил в ходе обращения к россиянам. «В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его: как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО? <…> Реакция на мой вопрос выглядела весьма сдержанно. А как американцы реально отнеслись к этой возможности фактически видно на их практических шагах в отношении нашей страны. Это открытая поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к нашим требованиям и озабоченностям в сфере безопасности в (вопросе — прим. URA.RU) расширения НАТО», — сообщил Путин во время обращения к россиянам, трансляция которого велась на телеканале RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин спрашивал США о возможности вступления в НАТО, Соединенные Штаты дали понять, что не желают этого. Об этом Путин заявил в ходе обращения к россиянам. «В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его: как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО? <…> Реакция на мой вопрос выглядела весьма сдержанно. А как американцы реально отнеслись к этой возможности фактически видно на их практических шагах в отношении нашей страны. Это открытая поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к нашим требованиям и озабоченностям в сфере безопасности в (вопросе — прим. URA.RU) расширения НАТО», — сообщил Путин во время обращения к россиянам, трансляция которого велась на телеканале RT.