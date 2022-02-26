Власти Украины хотят создать баллистические комплексы, которые имеют возможность нанесения удара по России. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«У них (на Украине — ред. URA.RU) есть легендарные в Днепропетровске предприятия, КБ „Южное“ и „Южмашзавод“. Там есть колоссальный потенциал. Сейчас они нацелены на создание своих баллистических комплексов, которые имеют реальную возможность ударов по нашей территории», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Он дополнил, что Киева есть потенциал увеличить дальность комплекса «Гром», расположенного на Украине. «По сути дела, это реальная угроза России аж до Урала», — считает глава госкорпорации.
Власти Украины хотят создать баллистические комплексы, которые имеют возможность нанесения удара по России. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «У них (на Украине — ред. URA.RU) есть легендарные в Днепропетровске предприятия, КБ „Южное“ и „Южмашзавод“. Там есть колоссальный потенциал. Сейчас они нацелены на создание своих баллистических комплексов, которые имеют реальную возможность ударов по нашей территории», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он дополнил, что Киева есть потенциал увеличить дальность комплекса «Гром», расположенного на Украине. «По сути дела, это реальная угроза России аж до Урала», — считает глава госкорпорации. Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. Днем ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на всей территории республики режим чрезвычайного положения. Лидер Украины Владимир Зеленский принял решение разорвать дипломатические отношения с Украиной.