Рогозин: Киев планирует создать ракеты для удара по РФ. «Реальная угроза России аж до Урала»

27 февраля 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Рогозин придерживается мнения о том, что Киев нацелен создать ракеты против РФ Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Гражданская война на Украине Власти Украины хотят создать баллистические комплексы, которые имеют возможность нанесения удара по России. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «У них (на Украине — ред. URA.RU) есть легендарные в Днепропетровске предприятия, КБ „Южное“ и „Южмашзавод“. Там есть колоссальный потенциал. Сейчас они нацелены на создание своих баллистических комплексов, которые имеют реальную возможность ударов по нашей территории», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он дополнил, что Киева есть потенциал увеличить дальность комплекса «Гром», расположенного на Украине. «По сути дела, это реальная угроза России аж до Урала», — считает глава госкорпорации. Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. Днем ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на всей территории республики режим чрезвычайного положения. Лидер Украины Владимир Зеленский принял решение разорвать дипломатические отношения с Украиной. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Украины хотят создать баллистические комплексы, которые имеют возможность нанесения удара по России. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «У них (на Украине — ред. URA.RU) есть легендарные в Днепропетровске предприятия, КБ „Южное“ и „Южмашзавод“. Там есть колоссальный потенциал. Сейчас они нацелены на создание своих баллистических комплексов, которые имеют реальную возможность ударов по нашей территории», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он дополнил, что Киева есть потенциал увеличить дальность комплекса «Гром», расположенного на Украине. «По сути дела, это реальная угроза России аж до Урала», — считает глава госкорпорации. Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. Днем ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на всей территории республики режим чрезвычайного положения. Лидер Украины Владимир Зеленский принял решение разорвать дипломатические отношения с Украиной.