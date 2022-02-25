25 февраля 2022
24 февраля 2022

Полиция выступила со срочным обращением к курганцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны погибшего полицейского Михалева Дениса в поселке Мишкино. Курган, полиция, дежурный патруль, красная повязка
Полиция не рекомендует курганцам выходить на незаконные акции Фото:

УМВД России по Курганской области сделало срочную рассылку в СМИ. В информации полиция призывает курганцев не принимать участие в незаконных митингах.

«МВД России призывает граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях. Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность», — говорится в релизе.

В ряде регионов РФ (в том числе и в Кургане) в сети публикуется информация с призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий. В областном УМВД уточняют, что любая провокация в отношении полицейских будет пресекаться. «Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности», — уточняют в полиции.

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УМВД России по Курганской области сделало срочную рассылку в СМИ. В информации полиция призывает курганцев не принимать участие в незаконных митингах. «МВД России призывает граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях. Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность», — говорится в релизе. В ряде регионов РФ (в том числе и в Кургане) в сети публикуется информация с призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий. В областном УМВД уточняют, что любая провокация в отношении полицейских будет пресекаться. «Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности», — уточняют в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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