Полиция выступила со срочным обращением к курганцам

Полиция не рекомендует курганцам выходить на незаконные акции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

УМВД России по Курганской области сделало срочную рассылку в СМИ. В информации полиция призывает курганцев не принимать участие в незаконных митингах.

«МВД России призывает граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях. Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность», — говорится в релизе.

В ряде регионов РФ (в том числе и в Кургане) в сети публикуется информация с призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий. В областном УМВД уточняют, что любая провокация в отношении полицейских будет пресекаться. «Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности», — уточняют в полиции.