«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Будапешт

«Уральские авиалинии» изменили расписание полетов Фото: Владимир Жабриков

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменяет рейсы в Венгрию. Об этом сообщается в telegram-канале организации.

«Рейсы U6 7229/7230 по маршруту Екатеринбург- Будапешт- Екатеринбург 27.02.2022 отменены», — сообщается в канале компании. Там уточняется, что рейс U6 805 по маршруту Жуковский-Будапешт 27 февраля «будет выполняться без пассажиров только с целью осуществления вывозного рейса U6 806 из столицы Венгрии».

Рейс U6 1897 (Жуковский-Фуншал, Португалия) в тот же день будет использован в качестве вывозного рейса U6 1898 с острова Мадейра. В компании уточняют, что пассажиры могут оформить возврат стоимости билетов.

В рамках введения санкций из-за ситуации вокруг Украины ряд европейских стран ранее закрыли небо для российских самолетов. 24 февраля Россия начала операцию по денацификации и демилитаризации Украины.