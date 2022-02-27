Президент Украины объявил о создании иностранного легиона

27 февраля 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в стране иностранного легиона территориальной обороны. Об этом сообщает ТАСС. Зеленский напомнил, что по президентскому указу 2016 года иностранцы могут служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). «Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании в стране иностранного легиона территориальной обороны. Он напомнил, что согласно президентскому указу от 2016 года иностранцы могут служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и силах территориальной обороны», — передает ТАСС со ссылкой на «Укринформ». Зеленский заявил, что все желающие могут приехать и «встать бок о бок» с украинцами. Из иностранцев будет сформировано отдельное подразделение — Интернациональный легион территориальной обороны республики. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести демилитаризацию и денацификацию республики. Они наступают по всем направлениям, передает Минобороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором попросил Россию начать переговоры. В Кремле предложили провести их в Минске. Российская делегация прибыла в Беларусь на встречу с представителями Украины, передает РАПСИ. Однако Киев вновь отказался — Зеленский настоял на том, чтобы переговоры прошли в Польше, Турции или Азербайджане.