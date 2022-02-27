Зеленский ответил на предложение переговоров с Россией

Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы провести переговоры в Польше, Турции или Азербайджане Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией в белорусском Гомеле. Об этом он заявил в своем обращении к белорусам. Президент Украины настаивает на том, чтобы переговоры прошли в Варшаве, Стамбуле или Баку.

«Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для ведения переговоров. Да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину. Но не Минск», — заявил Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованной на его официальной странице в Instagram.

Президент Украины подчеркнул, что Киев хочет мира. По его словам, он согласился бы на встречу в Минске, если бы «с белорусской стороны не было агрессивных действий».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с Украиной. Встреча должна была состояться в Гомеле. В МИД Беларуси сообщили, что подготовили все необходимое для встречи.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Зеленский записал обращение к властям РФ с просьбой начать переговоры. В Кремле предложили провести их в Минске, пишет RT. После там заявили, что Киев отказался от переговоров. Ночью 26 февраля пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава республики согласен обсуждать прекращение огня и мир. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил глав России и Украины в свою страну на переговоры.

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