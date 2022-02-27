Терапевт объяснил длительное пребывание Жириновского в больнице. «Дома он бы умер»

27 февраля 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

У Владимира Жириновского могут быть сопутствующие заболевания Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом У лидера ЛДПР Владимира Жириновского, зараженного COVID, много сопутствующих заболеваний, поэтому на его лечение и восстановление требуется долгое время. Таким мнением с URA.RU поделился врач-терапевт Андрей Звонков. «То, что он в больнице, сказывается на организме человека благотворно. Потому что дома он бы умер. То, что в больнице — это его спасает. То, что он пожилой человек, и обуславливает, что он так тяжело выходит из заболевания, выбирается, выкарабкивается. То, что были случаи рецидивов с необходимостью вентиляции легких, кислородотерапии, связано с тем, что у него масса сопутствующих заболеваний, тяжелые сосуды, пораженные атеросклерозом. И на фоне всего этого болезнь тяжело протекает, и сложнее вытаскивать из тяжелых состояний. Спасают, и слава богу», — сказал Андрей Звонков. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что прогнозы по восстановлению дать невозможно. «Бывает, после операции на ИВЛ отправляют, и в том числе в медикаментозный сон специально, чтобы защитить мозг. Мы не знаем, сколько времени это происходит у него, какие показания, какая операция была проведена. Если у него полиорганная или дыхательная недостаточность нарастала и на операцию вывели, то это другая история. Это может быть обычная терапевтическая тактика в серьезной ситуации или в случае, если организм не справляется», — отметил собеседник агентства. Владимира Жириновского госпитализировали 9 февраля с коронавирусом. До этого он заявлял, что вакцинировался восемь раз. По данным СМИ, политика подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В пресс-службе ЛДПР данные об ухудшении состояния лидера партии опровергли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У лидера ЛДПР Владимира Жириновского, зараженного COVID, много сопутствующих заболеваний, поэтому на его лечение и восстановление требуется долгое время. Таким мнением с URA.RU поделился врач-терапевт Андрей Звонков. «То, что он в больнице, сказывается на организме человека благотворно. Потому что дома он бы умер. То, что в больнице — это его спасает. То, что он пожилой человек, и обуславливает, что он так тяжело выходит из заболевания, выбирается, выкарабкивается. То, что были случаи рецидивов с необходимостью вентиляции легких, кислородотерапии, связано с тем, что у него масса сопутствующих заболеваний, тяжелые сосуды, пораженные атеросклерозом. И на фоне всего этого болезнь тяжело протекает, и сложнее вытаскивать из тяжелых состояний. Спасают, и слава богу», — сказал Андрей Звонков. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что прогнозы по восстановлению дать невозможно. «Бывает, после операции на ИВЛ отправляют, и в том числе в медикаментозный сон специально, чтобы защитить мозг. Мы не знаем, сколько времени это происходит у него, какие показания, какая операция была проведена. Если у него полиорганная или дыхательная недостаточность нарастала и на операцию вывели, то это другая история. Это может быть обычная терапевтическая тактика в серьезной ситуации или в случае, если организм не справляется», — отметил собеседник агентства. Владимира Жириновского госпитализировали 9 февраля с коронавирусом. До этого он заявлял, что вакцинировался восемь раз. По данным СМИ, политика подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В пресс-службе ЛДПР данные об ухудшении состояния лидера партии опровергли.