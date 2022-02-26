Mash: Жириновского подключили к ИВЛ

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
В пресс-службе ЛДПР опровергают информацию об ухудшении здоровья лидера партии Фото:

Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В пресс-службе ЛДПР данные об ухудшении здоровья своего лидера опровергают.

«Медики перевели [Жириновского] на аппарат жизнеобеспечения. Ввели его в состояние медикаментозной комы. В последнее время Владимир Вольфович с трудом мог говорить и дышать — легкие переставали работать», — сообщает telegram-канал Mash.

Однако в пресс-службе ЛДПР, заявили что, состояние Владимира Жириновского стабильное. «Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности», — сообщили там URA.RU.

Политика доставили в Центральную клиническую больницу Москвы с коронавирусом 9 февраля. В Минздраве РФ заявляли, что Жириновский чувствует себя нормально. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который оказался в одной больнице с Жириновским, говорил, что его коллега идет на поправку. До госпитализации Жириновский сообщил, что вакцинировался от коронавируса восемь раз.

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Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В пресс-службе ЛДПР данные об ухудшении здоровья своего лидера опровергают. «Медики перевели [Жириновского] на аппарат жизнеобеспечения. Ввели его в состояние медикаментозной комы. В последнее время Владимир Вольфович с трудом мог говорить и дышать — легкие переставали работать», — сообщает telegram-канал Mash. Однако в пресс-службе ЛДПР, заявили что, состояние Владимира Жириновского стабильное. «Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности», — сообщили там URA.RU. Политика доставили в Центральную клиническую больницу Москвы с коронавирусом 9 февраля. В Минздраве РФ заявляли, что Жириновский чувствует себя нормально. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который оказался в одной больнице с Жириновским, говорил, что его коллега идет на поправку. До госпитализации Жириновский сообщил, что вакцинировался от коронавируса восемь раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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