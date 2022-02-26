Mash: Жириновского подключили к ИВЛ

26 февраля 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

В пресс-службе ЛДПР опровергают информацию об ухудшении здоровья лидера партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В пресс-службе ЛДПР данные об ухудшении здоровья своего лидера опровергают. «Медики перевели [Жириновского] на аппарат жизнеобеспечения. Ввели его в состояние медикаментозной комы. В последнее время Владимир Вольфович с трудом мог говорить и дышать — легкие переставали работать», — сообщает telegram-канал Mash. Однако в пресс-службе ЛДПР, заявили что, состояние Владимира Жириновского стабильное. «Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности», — сообщили там URA.RU. Политика доставили в Центральную клиническую больницу Москвы с коронавирусом 9 февраля. В Минздраве РФ заявляли, что Жириновский чувствует себя нормально. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который оказался в одной больнице с Жириновским, говорил, что его коллега идет на поправку. До госпитализации Жириновский сообщил, что вакцинировался от коронавируса восемь раз. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В пресс-службе ЛДПР данные об ухудшении здоровья своего лидера опровергают. «Медики перевели [Жириновского] на аппарат жизнеобеспечения. Ввели его в состояние медикаментозной комы. В последнее время Владимир Вольфович с трудом мог говорить и дышать — легкие переставали работать», — сообщает telegram-канал Mash. Однако в пресс-службе ЛДПР, заявили что, состояние Владимира Жириновского стабильное. «Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности», — сообщили там URA.RU. Политика доставили в Центральную клиническую больницу Москвы с коронавирусом 9 февраля. В Минздраве РФ заявляли, что Жириновский чувствует себя нормально. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который оказался в одной больнице с Жириновским, говорил, что его коллега идет на поправку. До госпитализации Жириновский сообщил, что вакцинировался от коронавируса восемь раз.