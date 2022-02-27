Зеленский пожаловался на Россию в Гаагу

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил и направил иск против России в Международный суд в Гааге. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter.
«Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности», — написал Зеленский в Twitter.
В своем иске украинский лидер обратился к суду с просьбой повлиять на Россию в связи с проводимой ей спецоперацией. Кроме того, Зеленский предложил инициировать слушания по своему вопросу уже на следующей неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский подготовил и направил иск против России в Международный суд в Гааге. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter. «Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности», — написал Зеленский в Twitter. В своем иске украинский лидер обратился к суду с просьбой повлиять на Россию в связи с проводимой ей спецоперацией. Кроме того, Зеленский предложил инициировать слушания по своему вопросу уже на следующей неделе.