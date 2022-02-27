Зеленский пожаловался на Россию в Гаагу

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский просит суд рассмотреть его иск уже на следующей неделе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил и направил иск против России в Международный суд в Гааге. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter.

«Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности», — написал Зеленский в Twitter.

В своем иске украинский лидер обратился к суду с просьбой повлиять на Россию в связи с проводимой ей спецоперацией. Кроме того, Зеленский предложил инициировать слушания по своему вопросу уже на следующей неделе.

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Президент Украины Владимир Зеленский подготовил и направил иск против России в Международный суд в Гааге. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter. «Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности», — написал Зеленский в Twitter. В своем иске украинский лидер обратился к суду с просьбой повлиять на Россию в связи с проводимой ей спецоперацией. Кроме того, Зеленский предложил инициировать слушания по своему вопросу уже на следующей неделе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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