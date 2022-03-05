Депутат Госдумы анонсировала новые льготы семьям с детьми

В России планируют снизить цены в частных детсадах за счет госфинансирования Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Для поддержки семей, где дети долгое время не могут получить место в муниципальном детском саду, государство планирует начать финансировать частные садики, чтобы цена на пребывание там снизилась. Данный законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию. Об этом в разговоре с URA.RU заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Также она считает, что людям, сидящим дома с детьми, необходимо выплачивать деньги.

«Если есть частные детские сады, то они тоже при наличии лицензии будут финансироваться из бюджета, как и муниципальные детские садики. Есть все перспективы принятия закона уже в весеннюю сессию», — заявила она URA.RU.

Депутат также добавила, что, по ее мнению, родителям, которым приходится сидеть дома с ребенком по состоянию его здоровья, необходимо выплачивать деньги. «В семьях, где мать либо отец воспитывают самостоятельно ребенка, минуя детский сад, они должны получать выплаты, аналогичные тем затратам, которые идут на воспитание ребенка в детском саду. Это не означает, что все матери кинутся сидеть дома, потому что речь идет только о детях с особенностями развития, часто болеющих, где получается, что мать вынуждена часто брать больничный лист», — считает Останина.

Жители регионов России часто жалуются на нехватку детских садов. Из-за этого детям дают место в государственном детсаду в 4-5 лет. Помимо прочего, им достаются места в садиках, далеких от дома, несмотря на право зачисления в ближайший садик.

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