Генпрокуратура РФ: помощь Украине грозит тюремным сроком в 20 лет

Уголовно наказуемой станет финансовая, материально-техническая и иная помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Генеральная прокуратура РФ заявила об уголовной ответственности по статье «Государственная измена» за помощь другим государствам, если это пошатнет безопасность России. Такую информацию приводит РИА «Новости» .

«Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, содержит признаки состава преступления. Статья 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена)», — передает издание информацию ведомства.

Наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы, уточняет RT. Каждому такому случаю дадут правовую оценку, пишет РАПСИ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, в стране высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.