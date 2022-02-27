Украина согласилась на переговоры с Россией

Власти Украины согласились провести переговоры с российской стороной в Гомельской области Белоруссии. Об этом сообщил руководитель делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский, передает РИА «Новости».
Украина согласовала проведение переговоров о спецоперации РФ в Гомельской области, пишет агентство со ссылкой на Мединского. Уточняется, что российская делегация выехала на место.
Власти Украины согласились провести переговоры с российской стороной в Гомельской области Белоруссии. Об этом сообщил руководитель делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский, передает РИА «Новости». Украина согласовала проведение переговоров о спецоперации РФ в Гомельской области, пишет агентство со ссылкой на Мединского. Уточняется, что российская делегация выехала на место.