Украина согласилась на переговоры с Россией

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Украинская делегация проведет переговоры с Россией в Гомельской области Белоруссии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины согласились провести переговоры с российской стороной в Гомельской области Белоруссии. Об этом сообщил руководитель делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский, передает РИА «Новости».

Украина согласовала проведение переговоров о спецоперации РФ в Гомельской области, пишет агентство со ссылкой на Мединского. Уточняется, что российская делегация выехала на место.

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Власти Украины согласились провести переговоры с российской стороной в Гомельской области Белоруссии. Об этом сообщил руководитель делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский, передает РИА «Новости». Украина согласовала проведение переговоров о спецоперации РФ в Гомельской области, пишет агентство со ссылкой на Мединского. Уточняется, что российская делегация выехала на место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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