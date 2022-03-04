В Союзе туриндустрии назвали опасные направления для россиян

В России закрыты туристические направления в опасные места на планете Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Страны Южной Америки, Восточной Азии и Африки являются наиболее опасными направлениями для российских туристов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Сказать, что есть направление, и оно опасно, и туда люди едут, я не могу. Хотя, есть более повышенные риски. Эти направления есть на сайте МИДа, Роспотребнадзора. Есть в эпидемиологическом плане более опасные, Латинская Америка, восточная Азия, Африка. Но это индивидуальные туры, просто ковид отсек большинство из них», — сказал Юрий Барзыкин.

Что касается массовых зарубежных направлений, вице-президент Российского союза туриндустрии отметил, что сегодня они также представляют опасность. «Массовые направления, конечно, опасны из-за глобальных конфликтов. Вчера это было абсолютно безопасно, сегодня высоко рискованно и опасно. Но те, которые сегодня открыты, таковыми не являются, иначе бы туда не возили. Повышенные риски на Карибском бассейне привели к тому, что туда перестали завозить туристов. Доминикана, Куба, Мексика, Венесуэла. А стали только вывозить оттуда. Как оказалось, не зря», — заключил собеседник агентства.