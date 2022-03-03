ТАСС: США обозначили РФ условия для переговоров по Украине

03 марта 2022 в 02:06 Размер текста - 17 +

Блинкен обозначил России условия дипломатии по украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США готовы к дипломатии по Украине, если Россия отведет войска и тоже вступит в переговоры. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен. Слова чиновника передает ТАСС . «Если Россия отведет войска и будет готова к переговорам, мы готовы сделать то же самое», — цитирует Блинкена ТАСС. Также американская сторона заявила, что поддержит любые дипломатические усилия со стороны украинских властей, чтобы «достичь перемирия и отвода российских сил». Блинкен добавил, что страны Запада координируют действия с целью ускорения поставок Украине средств противовоздушной обороны (ПВО), противотанковых систем и других вооружений. Страны Большой семерки ранее договорились о продолжении поставок оборонительного вооружения Украине. Германия сообщила об отправке около 1 тысяч единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger Украине. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. В Пентагоне заявили, что поставят новый пакет военной помощи до 350 млн долларов по решению президента США Джо Байдена. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что во время спецоперации помощь Киеву оказывают 19 стран. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США готовы к дипломатии по Украине, если Россия отведет войска и тоже вступит в переговоры. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен. Слова чиновника передает ТАСС. «Если Россия отведет войска и будет готова к переговорам, мы готовы сделать то же самое», — цитирует Блинкена ТАСС. Также американская сторона заявила, что поддержит любые дипломатические усилия со стороны украинских властей, чтобы «достичь перемирия и отвода российских сил». Блинкен добавил, что страны Запада координируют действия с целью ускорения поставок Украине средств противовоздушной обороны (ПВО), противотанковых систем и других вооружений. Страны Большой семерки ранее договорились о продолжении поставок оборонительного вооружения Украине. Германия сообщила об отправке около 1 тысяч единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger Украине. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. В Пентагоне заявили, что поставят новый пакет военной помощи до 350 млн долларов по решению президента США Джо Байдена. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что во время спецоперации помощь Киеву оказывают 19 стран.