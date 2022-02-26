ТАСС: Германия отправит ракеты и оружие на Украину

27 февраля 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

Германия отправит Украине около 1 тысяч единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление правительства ФРГ и сообщение канцлера Германии Олафа Шольца в Twitter. «Российское вторжение на Украину знаменует собой поворотный момент. Наш долг — сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в защите от армии Путина. Вот почему мы поставляем 1 тысяч противотанковых орудий и 500 ПЗРК Stinger нашим украинским друзьям», — написал Шольц в социальной сети. Ранее лидер России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. 23 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на всей территории республики режим чрезвычайного положения. Лидер Украины Владимир Зеленский принял решение разорвать дипломатические отношения с Украиной. Путин призвал украинцев брать власть в свои руки и не позволить бандеровцам и националистам «использовать их детей, жен и стариков в качестве живого щита».