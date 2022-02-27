27 февраля 2022

РИА «Новости»: страны G7 одобрили поставки оружия на Украину

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Первый день форума
Страны G7 продолжать поставки оборонительного оружия на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министры иностранных дел стран G7 договорились продолжать поставлять оборонительное вооружение Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД Британии Лиз Трасс.

«Важная встреча глав МИД G7 и Украины. У нас ясная позиция: [президент РФ Владимир] Путин должен потерпеть поражение, а суверенитет Украины восстановлен. Мы договорились продолжать поставлять Украине оборонительное вооружение и оборудование», — цитирует пост Трасс в Twitter РИА «Новости». Сообщается, что стороны также договорились усилить санкции, чтобы нанести ущерб экономике России.

Санкции в отношении России были введены после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Он заявил, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. В воскресенье все страны «Большой семерки» единогласно выступили за то, чтобы отключить Россию от международной системы SWIFT.

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Министры иностранных дел стран G7 договорились продолжать поставлять оборонительное вооружение Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД Британии Лиз Трасс. «Важная встреча глав МИД G7 и Украины. У нас ясная позиция: [президент РФ Владимир] Путин должен потерпеть поражение, а суверенитет Украины восстановлен. Мы договорились продолжать поставлять Украине оборонительное вооружение и оборудование», — цитирует пост Трасс в Twitter РИА «Новости». Сообщается, что стороны также договорились усилить санкции, чтобы нанести ущерб экономике России. Санкции в отношении России были введены после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Он заявил, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. В воскресенье все страны «Большой семерки» единогласно выступили за то, чтобы отключить Россию от международной системы SWIFT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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