26 февраля 2022

ТАСС: Пентагон предоставит Украине военную помощь

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Представители штаб-квартиры Министерства обороны США заявили, что Вашингтон окажет Украине военную помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США предоставит Украине новый пакет военной помощи объемом до 350 млн долларов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Пентагона.

«Вчера президент распорядился выделить дополнительную военную помощь на 350 млн долларов из запасов министерства обороны, в том числе противотанковые средства, стрелковое оружие и различные боеприпасы, бронежилеты и сопутствующее снаряжение, для поддержки защитников Украины, находящихся на переднем крае обороны <…>», — говорится в документе. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подтвердил эту информацию. Он сообщил о том, что власти Америка уже распорядились выделить Украине военную помощь.

Ранее президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи. Отмечается, что на это выделено 600 миллионов долларов, 350 из которых определены под военные нужды.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации на Украине. Он отметил, что оккупация не планируется. На Украине на 30 дней введен режим чрезвычайного положения. Владимир Путин призвал украинцев брать власть в свои руки.

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США предоставит Украине новый пакет военной помощи объемом до 350 млн долларов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Пентагона. «Вчера президент распорядился выделить дополнительную военную помощь на 350 млн долларов из запасов министерства обороны, в том числе противотанковые средства, стрелковое оружие и различные боеприпасы, бронежилеты и сопутствующее снаряжение, для поддержки защитников Украины, находящихся на переднем крае обороны <…>», — говорится в документе. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подтвердил эту информацию. Он сообщил о том, что власти Америка уже распорядились выделить Украине военную помощь. Ранее президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи. Отмечается, что на это выделено 600 миллионов долларов, 350 из которых определены под военные нужды. Президент России Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации на Украине. Он отметил, что оккупация не планируется. На Украине на 30 дней введен режим чрезвычайного положения. Владимир Путин призвал украинцев брать власть в свои руки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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