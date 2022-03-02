02 марта 2022
01 марта 2022

В ХМАО произошел пожар на установке по переработке газа. Есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, пожарная машина, заброшенный дом, пожар, ночь, пожарные
В результате пожара два человека получили ожоги Фото:

Возгорание произошло на установке по переработке газа в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 02:34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании на установке по переработке газа в Октябрьском районе. Был объявлен повышенный номер вызова. В 3:27 на место происшествия прибыли подразделения Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона из города Нягань. В 3:35 возгорание локализовано на площади 5 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что на месте работают 8 единиц техники и 34 спасателя.

Сообщается о пострадавших. По предварительным данным, два человека получили ожоги легкой степени. Они находятся под наблюдением сотрудников скорой помощи.

Накануне в Тюменской области загорелась нефтебаза. 28 февраля спасатели сообщали о возгорании частного дома в Екатеринбурге. Сообщалось, что одну половину здания занимали мигранты. На своей территории они построили тандыр и пекли лаваши на продажу. В среду в инфекционном отделении Сургутской окружной клинической больницы ночью произошел пожар по вине одного из пациентов.

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Возгорание произошло на установке по переработке газа в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В 02:34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании на установке по переработке газа в Октябрьском районе. Был объявлен повышенный номер вызова. В 3:27 на место происшествия прибыли подразделения Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона из города Нягань. В 3:35 возгорание локализовано на площади 5 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что на месте работают 8 единиц техники и 34 спасателя. Сообщается о пострадавших. По предварительным данным, два человека получили ожоги легкой степени. Они находятся под наблюдением сотрудников скорой помощи. Накануне в Тюменской области загорелась нефтебаза. 28 февраля спасатели сообщали о возгорании частного дома в Екатеринбурге. Сообщалось, что одну половину здания занимали мигранты. На своей территории они построили тандыр и пекли лаваши на продажу. В среду в инфекционном отделении Сургутской окружной клинической больницы ночью произошел пожар по вине одного из пациентов.
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