02 марта 2022
01 марта 2022

Из Челябинской области в Казахстан запретили вывоз рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыболовное хозяйство ООО Балык. Челябинская область. Кунашак, улов, рыба, пелядь, рыбхоз, ооо балык
Продукция не имела ветеринарных документов Фото:

Из Челябинской области запретили вывезти в Казахстан 590 килограммов рыбы. Как сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора, продукцию без ветеринарных документов перехватили российские пограничники.

«1 марта пресечен вывоз 310 килограммов мороженой рыбы из Челябинска в Костанай. На следующий день пресечен вывоз 280 килограммов копченой рыбы. Причина возврата обеих партий — отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В управлении добавили, что специалистом принято решение о возврате машины в место отправления для оформления документов. Перевозчики из Казахстана привлечены к административной ответственности.

Ранее в Челябинске перехватили партию помидоров, зараженных южноамериканской молью. Продукция была обеззаражена и выпущена в продажу.

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Из Челябинской области запретили вывезти в Казахстан 590 килограммов рыбы. Как сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора, продукцию без ветеринарных документов перехватили российские пограничники. «1 марта пресечен вывоз 310 килограммов мороженой рыбы из Челябинска в Костанай. На следующий день пресечен вывоз 280 килограммов копченой рыбы. Причина возврата обеих партий — отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. В управлении добавили, что специалистом принято решение о возврате машины в место отправления для оформления документов. Перевозчики из Казахстана привлечены к административной ответственности. Ранее в Челябинске перехватили партию помидоров, зараженных южноамериканской молью. Продукция была обеззаражена и выпущена в продажу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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