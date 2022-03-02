Из Челябинской области в Казахстан запретили вывоз рыбы

Продукция не имела ветеринарных документов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из Челябинской области запретили вывезти в Казахстан 590 килограммов рыбы. Как сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора, продукцию без ветеринарных документов перехватили российские пограничники.

«1 марта пресечен вывоз 310 килограммов мороженой рыбы из Челябинска в Костанай. На следующий день пресечен вывоз 280 килограммов копченой рыбы. Причина возврата обеих партий — отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В управлении добавили, что специалистом принято решение о возврате машины в место отправления для оформления документов. Перевозчики из Казахстана привлечены к административной ответственности.

Ранее в Челябинске перехватили партию помидоров, зараженных южноамериканской молью. Продукция была обеззаражена и выпущена в продажу.