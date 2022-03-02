Мужчина побил пса, который пытался погреться в тамбуре храма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Служитель Свято-Троицкого монастыря в Тюмени избил ногами и метлой собаку, которая пыталась погреться на территории храма, и напал на снявшую это женщину. Кадры жестокого обращения с животным опубликованы в Instagram одной из жительниц города. По словам девушки, до того как началась съемка, мужчина также обрызгал пса из газового баллончика.

«На мою маму вчера напал служитель Свято-Троицкого мужского монастыря в Тюмени. Этот нелюдь избивал собаку, которая решила погреться в тамбуре, заливал ее газовым баллончиком. Мама решила заступиться, из-за чего он начал ее оскорблять, выбивать телефон. Разве так поступают православные и верующие люди?» — рассказала в своем Instagram жительница Тюмени Ангелина (@a_17.d).

На кадрах, опубликованных девушкой, мужчина с метлой сначала агрессивно ведет себя по отношению к снимающей видео женщине, а затем заходит в храм и начинает бить лежащую в тамбуре собаку. Животное громко скулит.

URA.RU запросило комментарий по ситуации в Тобольско-Тюменской Епархии РПЦ, ответ ожидается. Агентство также направило запрос в УМВД региона.