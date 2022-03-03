Сергей Собянин принял решение отменить систему QR-кодов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

С 3 марта в Москве отменяют систему QR-кодов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г., в Москве прекращается использование QR-кодов», — написал Собянин в своем блоге.

Помимо QR-кодов мэр Москвы снял все принятые ранее коронавирусные ограничения на посещение заведений общепита, а также театров и музеев. Снимаются ограничения для концертных площадок и спортивных мероприятий.