В Перми ищут подрядчика для ремонта бункера

Ремонт убежища будет стоить почти миллион рублей Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

«Новогор-Прикамье» объявил конкурс на поиск подрядчика для выполнения капитального ремонта заглубленной части защитного сооружения гражданской обороны по адресу ул. 1-й Павловский проезд в Перми. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

«Основание для проведения работ — наличие дефектов строительных конструкций заглубленной части защитного сооружения гражданской обороны (убежище). Приведение сооружения в нормативно-техническое состояние», — указано в техзадании закупки.

Согласно документации, будущий подрядчик должен будет демонтировать основание пола убежища, уложить цементно-песочную стяжку и пол из керамогранитной плитки. Также, нужно окрасить стены водоэмульсионными составами с подготовкой основания. Начальная цена контракта составляет 954 697 рублей.

Итоги конкурса подведут 1 апреля. Победитель должен будет выполнить ремонт бункера за три месяца с момента подписания договора.