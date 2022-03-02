02 марта 2022

В Перми ищут подрядчика для ремонта бункера

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Ремонт убежища будет стоить почти миллион рублей Фото:

«Новогор-Прикамье» объявил конкурс на поиск подрядчика для выполнения капитального ремонта заглубленной части защитного сооружения гражданской обороны по адресу ул. 1-й Павловский проезд в Перми. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

«Основание для проведения работ — наличие дефектов строительных конструкций заглубленной части защитного сооружения гражданской обороны (убежище). Приведение сооружения в нормативно-техническое состояние», — указано в техзадании закупки.

Согласно документации, будущий подрядчик должен будет демонтировать основание пола убежища, уложить цементно-песочную стяжку и пол из керамогранитной плитки. Также, нужно окрасить стены водоэмульсионными составами с подготовкой основания. Начальная цена контракта составляет 954 697 рублей.

Итоги конкурса подведут 1 апреля. Победитель должен будет выполнить ремонт бункера за три месяца с момента подписания договора.

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«Новогор-Прикамье» объявил конкурс на поиск подрядчика для выполнения капитального ремонта заглубленной части защитного сооружения гражданской обороны по адресу ул. 1-й Павловский проезд в Перми. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. «Основание для проведения работ — наличие дефектов строительных конструкций заглубленной части защитного сооружения гражданской обороны (убежище). Приведение сооружения в нормативно-техническое состояние», — указано в техзадании закупки. Согласно документации, будущий подрядчик должен будет демонтировать основание пола убежища, уложить цементно-песочную стяжку и пол из керамогранитной плитки. Также, нужно окрасить стены водоэмульсионными составами с подготовкой основания. Начальная цена контракта составляет 954 697 рублей. Итоги конкурса подведут 1 апреля. Победитель должен будет выполнить ремонт бункера за три месяца с момента подписания договора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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