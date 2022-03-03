В Кольцово появились новые рейсы в Стамбул

Рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Кольцово в Стамбул будут отправляться три раза в неделю Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Авиакомпания Turkish Airlines начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Стамбул (Турция) и обратно. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Авиакомпания Turkish Airlines приступает к выполнению рейсов из международного аэропорта Кольцово в Стамбул. Полеты будут выполняться с 7 марта три раза в неделю», — сообщает директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. Из Стамбула рейс будет вылетать в 2:15 по местному времени. Прилет в Кольцово 8:40, в 9:40 рейс в обратную сторону по времени Екатеринбурга. Стоимость билета на рейс 7 марта на официальном сайте Turkish Airlines по курсу евро на момент 3 марта начинается с 56 тысяч рублей. При тех же обстоятельствах билет на следующий рейс авиакомпании будет стоить от 29 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что билеты на ближайшие прямые перелеты в Стамбул резко подорожали. Если лететь авиакомпанией Nordwind, стоимость билета составит от 73 тысяч рублей в одну сторону. На «Победе» дороже — от 106 тысяч рублей.