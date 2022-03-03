Володин предложил деятелям культуры уволиться из-за Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры, осуждающим ведение спецоперации на Украине, покинуть свои посты. Об этом он заявил эфире телеканала «Россия-24».
«Им надо уйти со своих должностей, они же занимают их в бюджетных организациях, отказаться от грантов, которые они получают», — сказал Володин. Также он подчеркнул, что артистам необходимо четко определиться со своей позицией, ведь «в двух местах не окажешься».
Примером гражданской ответственности депутат назвал Валерия Гергиева, которого уволили из Мюнхенской филармонии. «Гергиеву сказали: либо ты осудишь военную операцию на Украине, либо должен уйти. Там нейтральная позиция не воспринимается. Он должен был согласиться с тем, что говорит Госдеп. Он не пошел по этому пути, и его уволили», — сообщил спикер Госдумы.
Деятеля культуры Валерия Георгиева отстранили от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра после того, как он одобрил спецоперацию на Украине. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры, осуждающим ведение спецоперации на Украине, покинуть свои посты. Об этом он заявил эфире телеканала «Россия-24». «Им надо уйти со своих должностей, они же занимают их в бюджетных организациях, отказаться от грантов, которые они получают», — сказал Володин. Также он подчеркнул, что артистам необходимо четко определиться со своей позицией, ведь «в двух местах не окажешься». Примером гражданской ответственности депутат назвал Валерия Гергиева, которого уволили из Мюнхенской филармонии. «Гергиеву сказали: либо ты осудишь военную операцию на Украине, либо должен уйти. Там нейтральная позиция не воспринимается. Он должен был согласиться с тем, что говорит Госдеп. Он не пошел по этому пути, и его уволили», — сообщил спикер Госдумы. Деятеля культуры Валерия Георгиева отстранили от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра после того, как он одобрил спецоперацию на Украине. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны.