Лавров: условия России по Украине минимальны

Условия, которые выдвигает Россия на переговорах с Украиной, являются минимальными и решение по ним будет найдено. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия-24»
Условия, которые выдвигает Россия на переговорах с Украиной, являются минимальными и решение по ним будет найдено. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия-24»