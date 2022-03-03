Лавров: условия России по Украине минимальны

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров уверен, что решение по Украине будет найдено Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Условия, которые выдвигает Россия на переговорах с Украиной, являются минимальными и решение по ним будет найдено. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия-24»

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Условия, которые выдвигает Россия на переговорах с Украиной, являются минимальными и решение по ним будет найдено. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия-24»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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