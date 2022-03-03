Лавров: условия России по Украине минимальны

03 марта 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров уверен, что решение по Украине будет найдено Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Условия, которые выдвигает Россия на переговорах с Украиной, являются минимальными и решение по ним будет найдено. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия-24» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Условия, которые выдвигает Россия на переговорах с Украиной, являются минимальными и решение по ним будет найдено. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия-24»