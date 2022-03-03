Лавров: петух — символ Франции, вот они и петушатся

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров высказался о заявлении своего французского коллеги Фото:
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Переговоры России и НАТО

Петух является символом Франции, поэтому они часто «петушатся», что у них тоже есть ядерное оружие. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«То, что заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, он очень любит гарцевать. Петух у французов — национальный, так сказать, символ. Вот и петушатся они очень часто. И он заявил, что [президент РФ] Путин должен помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие», — высказался Ларов в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее Лавров предложил сотрудничество США и их союзникам для предотвращения нового витка гонки вооружения. Имеется в виду присоединение Вашингтона к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о готовности оружия против НАТО, в числе которых ядерные силы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники. Президент РФ в конце февраля приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

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Петух является символом Франции, поэтому они часто «петушатся», что у них тоже есть ядерное оружие. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «То, что заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, он очень любит гарцевать. Петух у французов — национальный, так сказать, символ. Вот и петушатся они очень часто. И он заявил, что [президент РФ] Путин должен помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие», — высказался Ларов в интервью телеканалу «Россия-24». Ранее Лавров предложил сотрудничество США и их союзникам для предотвращения нового витка гонки вооружения. Имеется в виду присоединение Вашингтона к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о готовности оружия против НАТО, в числе которых ядерные силы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники. Президент РФ в конце февраля приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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