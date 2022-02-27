Путин перевел российские силы сдерживания в особый режим

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что западные страны предпринимают недружественные действия в отношении РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. Он заявил об этом на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

«Приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал он. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Причины этого, по мнению Путина, в том, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении РФ в экономической сфере. Но высшие должностные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, заявил российский лидер.

24 февраля российский лидер заявил, что решил провести спецоперацию на Украине. Он убежден, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины.

Стратегические силы сдерживания определяются Минобороны РФ как основа боевой мощи Вооруженных сил России. Они предназначены для сдерживания агрессии против страны и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением разных видов оружия, в том числе ядерного.

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Президент РФ Владимир Путин приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. Он заявил об этом на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. «Приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал он. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Причины этого, по мнению Путина, в том, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении РФ в экономической сфере. Но высшие должностные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, заявил российский лидер. 24 февраля российский лидер заявил, что решил провести спецоперацию на Украине. Он убежден, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины. Стратегические силы сдерживания определяются Минобороны РФ как основа боевой мощи Вооруженных сил России. Они предназначены для сдерживания агрессии против страны и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением разных видов оружия, в том числе ядерного.
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