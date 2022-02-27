Путин перевел российские силы сдерживания в особый режим

27 февраля 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что западные страны предпринимают недружественные действия в отношении РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. Он заявил об этом на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. «Приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал он. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Причины этого, по мнению Путина, в том, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении РФ в экономической сфере. Но высшие должностные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, заявил российский лидер. 24 февраля российский лидер заявил, что решил провести спецоперацию на Украине. Он убежден, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины. Стратегические силы сдерживания определяются Минобороны РФ как основа боевой мощи Вооруженных сил России. Они предназначены для сдерживания агрессии против страны и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением разных видов оружия, в том числе ядерного. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. Он заявил об этом на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. «Приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал он. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Причины этого, по мнению Путина, в том, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении РФ в экономической сфере. Но высшие должностные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, заявил российский лидер. 24 февраля российский лидер заявил, что решил провести спецоперацию на Украине. Он убежден, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины. Стратегические силы сдерживания определяются Минобороны РФ как основа боевой мощи Вооруженных сил России. Они предназначены для сдерживания агрессии против страны и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением разных видов оружия, в том числе ядерного.