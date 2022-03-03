Украину не берут в Евросоюз, пока идет спецоперация РФ

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, меркель ангела, зеленский владимир
Украина ранее подала заявку на ускоренное вступление в ЕС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для рассмотрения экстренной заявки президента Украины Владимира Зеленского на вступление страны в Евросоюз необходимо, чтобы были завершены боевые действия на ее территории. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Действительно Зеленский прислал письмо с официальным запросом Украины на вступление в ЕС. Таким образом он запустил процесс. Это будет обсуждаться со странами — членами [ЕС], но сейчас нашей первой задачей должно стать завершение этой страшной войны (спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины — прим. URA.RU)», — приводит ТАСС заявление фон дер Ляйен. Возможных сроков принятия решения она также не назвала.

Ранее Зеленский направил заявку на вступление Украины в Евросоюз, заявку приняли по ускоренной процедуре. Решение было принято им на фоне спецоперации, которую проводит Россия с 24 февраля. Цель ее, по словам президента РФ Владимира Путина, денацификация и демилитаризация Украины.

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Для рассмотрения экстренной заявки президента Украины Владимира Зеленского на вступление страны в Евросоюз необходимо, чтобы были завершены боевые действия на ее территории. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Действительно Зеленский прислал письмо с официальным запросом Украины на вступление в ЕС. Таким образом он запустил процесс. Это будет обсуждаться со странами — членами [ЕС], но сейчас нашей первой задачей должно стать завершение этой страшной войны (спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины — прим. URA.RU)», — приводит ТАСС заявление фон дер Ляйен. Возможных сроков принятия решения она также не назвала. Ранее Зеленский направил заявку на вступление Украины в Евросоюз, заявку приняли по ускоренной процедуре. Решение было принято им на фоне спецоперации, которую проводит Россия с 24 февраля. Цель ее, по словам президента РФ Владимира Путина, денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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