Украину не берут в Евросоюз, пока идет спецоперация РФ

Для рассмотрения экстренной заявки президента Украины Владимира Зеленского на вступление страны в Евросоюз необходимо, чтобы были завершены боевые действия на ее территории. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Действительно Зеленский прислал письмо с официальным запросом Украины на вступление в ЕС. Таким образом он запустил процесс. Это будет обсуждаться со странами — членами [ЕС], но сейчас нашей первой задачей должно стать завершение этой страшной войны (спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины — прим. URA.RU)», — приводит ТАСС заявление фон дер Ляйен. Возможных сроков принятия решения она также не назвала.
Ранее Зеленский направил заявку на вступление Украины в Евросоюз, заявку приняли по ускоренной процедуре. Решение было принято им на фоне спецоперации, которую проводит Россия с 24 февраля. Цель ее, по словам президента РФ Владимира Путина, денацификация и демилитаризация Украины.
Для рассмотрения экстренной заявки президента Украины Владимира Зеленского на вступление страны в Евросоюз необходимо, чтобы были завершены боевые действия на ее территории. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Действительно Зеленский прислал письмо с официальным запросом Украины на вступление в ЕС. Таким образом он запустил процесс. Это будет обсуждаться со странами — членами [ЕС], но сейчас нашей первой задачей должно стать завершение этой страшной войны (спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины — прим. URA.RU)», — приводит ТАСС заявление фон дер Ляйен. Возможных сроков принятия решения она также не назвала. Ранее Зеленский направил заявку на вступление Украины в Евросоюз, заявку приняли по ускоренной процедуре. Решение было принято им на фоне спецоперации, которую проводит Россия с 24 февраля. Цель ее, по словам президента РФ Владимира Путина, денацификация и демилитаризация Украины.