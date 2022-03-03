Кремль: Украина затягивает переговоры с Россией

03 марта 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Украинскую сторону ждали на переговорах еще в среду Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона затягивает переговоры с Россией, второй раунд которых мог состояться накануне вечером. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла 3 марта. Статья по теме Экс-дипломат: зачем Путин ведет переговоры с Украиной «У нас есть основания так полагать [что Украина затягивает переговоры]. Есть предположения [о причинах]. Не хотели бы их озвучивать. Но очевидный факт, что украинская сторона не спешит с переговорами», — подчеркнул Песков. По словам официального представителя Кремля, российская делегация «накануне была на месте, ожидала украинских переговорщиков вечером, ночью, утром, ожидает до сих пор». «Как вы знаете, переговоры не начались. Украинские переговорщики явно не спешат. Будем надеяться, что сегодня они все-таки доедут… Место переговоров в данном случае вторично. Главное — факт встречи. Первый раунд состоялся. Мы признательны белорусской стороне за создание прекрасных условий для переговоров. Не сомневаемся, что такие же будут и на это раз. Главное же — это общение и содержание переговоров. Го это не должно быть предметом для публичного обсуждения», — добавил Песков. Российскую делегацию на переговорах, первый раунд которых прошел на границе Украины с Белоруссией в районе реки Припять, возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он же во главе российской стороны ожидает украинских визави на той же территории со 2 марта. Россия с 22 февраля признала независимость Донбасса. 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил властям РФ переговоры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинская сторона затягивает переговоры с Россией, второй раунд которых мог состояться накануне вечером. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла 3 марта. «У нас есть основания так полагать [что Украина затягивает переговоры]. Есть предположения [о причинах]. Не хотели бы их озвучивать. Но очевидный факт, что украинская сторона не спешит с переговорами», — подчеркнул Песков. По словам официального представителя Кремля, российская делегация «накануне была на месте, ожидала украинских переговорщиков вечером, ночью, утром, ожидает до сих пор». «Как вы знаете, переговоры не начались. Украинские переговорщики явно не спешат. Будем надеяться, что сегодня они все-таки доедут… Место переговоров в данном случае вторично. Главное — факт встречи. Первый раунд состоялся. Мы признательны белорусской стороне за создание прекрасных условий для переговоров. Не сомневаемся, что такие же будут и на это раз. Главное же — это общение и содержание переговоров. Го это не должно быть предметом для публичного обсуждения», — добавил Песков. Российскую делегацию на переговорах, первый раунд которых прошел на границе Украины с Белоруссией в районе реки Припять, возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он же во главе российской стороны ожидает украинских визави на той же территории со 2 марта. Россия с 22 февраля признала независимость Донбасса. 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил властям РФ переговоры.